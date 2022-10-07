Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество7 октября 2022 9:06

Летевший самолет из Иркутска в Сочи экстренно приземлился в Астрахани

Пассажиру стало плохо
Ангелина НАЗАРЧУК
Бригада скорой помощи встретила туристку в аэропорту.

Бригада скорой помощи встретила туристку в аэропорту.

Фото: Олег УМАРОВ

Самолет А-320 авиакомпании «Сибирь» был вынужден совершить экстренную посадку. Экипаж вместе с пассажирами 7 октября вылетел из Иркутска в Сочи. Однако в 11:06 самолет приземлился в Астрахани. Одному из пассажиров потребовалась медицинская помощь.

- При выполнении полета Иркутск — Сочи экипаж доложил о больном пассажире. Командир воздушного судна принял решение выполнить посадку на незапланированном аэродроме Астрахань, - сообщил Telegram-канал Aviaincident.

Как стало известно позже, у 70-летней женщины случился инсульт. Бригада скорой помощи встретила туристку в аэропорту.