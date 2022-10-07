Летевший самолет из Иркутска в Сочи экстренно приземлился в Астрахани

Бригада скорой помощи встретила туристку в аэропорту. Фото: Олег УМАРОВ

Самолет А-320 авиакомпании «Сибирь» был вынужден совершить экстренную посадку. Экипаж вместе с пассажирами 7 октября вылетел из Иркутска в Сочи. Однако в 11:06 самолет приземлился в Астрахани. Одному из пассажиров потребовалась медицинская помощь.

- При выполнении полета Иркутск — Сочи экипаж доложил о больном пассажире. Командир воздушного судна принял решение выполнить посадку на незапланированном аэродроме Астрахань, - сообщил Telegram-канал Aviaincident.

Как стало известно позже, у 70-летней женщины случился инсульт. Бригада скорой помощи встретила туристку в аэропорту.