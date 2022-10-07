Больше половины жителей Кубани хотят работать на удаленке Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Больше половины жителей Кубани хотят работать на удаленке. Такие результаты опроса приводят эксперты рекрутинговой платформы hh.ru.

Так, удаленка устраивает 51% участников исследования. 16% удобно приезжать в офис. А для 33% жителей место работы имеет значения.

Из числа желающих работать удаленно большая доля приходится на женщин 49%. А по возрастному критерию к ним относятся сотрудники от 25 до 34 лет – 50%. Приезжать в офис удобнее работникам в возрасте от 35 до 54 лет. А меньше всего такой формат удобен сотрудникам от 18 до 24 лет.

Если учитывать специальность, то удаленку чаще выбирают специалисты маркетинга, рекламы, и PR, информационных технологий, интернета, телекома. Удобен такой формат и представителям сфер искусства, развлечений, масс-медиа, образования и продаж.

Тем временем формат работы не имеет значения для многих специалистов областей транспорта и логистики, производства, сельского хозяйства и безопасности.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что на Кубани 9,5 тысячи жителей стали банкротами с начала 2022 года. Край стал лидером по этому показателю среди регионов страны.