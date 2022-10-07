Аграриям Адыгеи направят более 44 млн рублей на поддержку производства зерновых

Общий объем выделенных средств составит 88,3 млн рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правительство России утвердило распределение между регионами на 2022 год дополнительных бюджетных ассигнований. Средства будут направлены на софинансирование их расходных обязательств по финансовому обеспечению (возмещению) производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур.

- Адыгее на эти цели направлено 43,7 млн рублей. С учетом ранее предусмотренных в федеральном бюджете средств их общий объем, выделенный республике для поддержки производителей зерновых культур, в этом году составит 88 млн 344 тысячи рублей, - рассказали в пресс-службе правительства Адыгеи.

Глава региона Мурат Кумпилов отметил, что данные способы поддержки окажут положительное влияние на успешную работу аграриев. Благодаря чему будут создаваться качественные отечественные продукты для местных жителей.