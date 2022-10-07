Два пациента за сутки скончались Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 490 новых случаев заболевания COVID-19. Самому младшему новому пациенту четыре месяца, а самом старшему – 94 года. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

В Краснодаре коронавирусом заболели 135 человек, в Сочи - 32, в Анапе - 30, в Новороссийске и Каневском районе – по 26, в Тбилисском – 17, в Ейском – 16. По 14 положительных результатов получено в Павловском и Приморско-Ахтарском муниципалитетах, по 12 – в Гулькевичском, Красноармейском и Армавире, 11 - в Белореченском районе, 10 - в Мостовском, по 8 - в Калининском, Староминском, Динском и Кавказском.

- По 7 пациентов прибавилось в Горячем Ключе, Славянском и Тихорецком муниципалитетах, по 6 - в Абинском, Кореновском, Брюховецком и Тимашевском, по 5 - в Апшеронском, Белоглинском, Курганинском и Северском, 4 - в Выселковском, по 3 – в Геленджике и Кущевском районе. По 2 новых случая выявили в Крымском, Лабинском, Темрюкском, Туапсинском, Успенском и Усть-Лабинском муниципалитетах, по одному - в Крыловском, Ленинградском, Новокубанском и Отрадненском, - сообщили в краевом оперштабе.

К аппаратам ИВЛ в тяжелом состоянии подключены шесть человек. За сутки от осложнений заболевания скончались два пациента.