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Здоровье7 октября 2022 9:28

На Кубани за сутки выявили 490 новых случаев заболевания COVID-19

Самому младшему новому пациенту четыре месяца
Светлана ОВДЕЙ
Два пациента за сутки скончались Фото из архива КП

Два пациента за сутки скончались Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 490 новых случаев заболевания COVID-19. Самому младшему новому пациенту четыре месяца, а самом старшему – 94 года. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

В Краснодаре коронавирусом заболели 135 человек, в Сочи - 32, в Анапе - 30, в Новороссийске и Каневском районе – по 26, в Тбилисском – 17, в Ейском – 16. По 14 положительных результатов получено в Павловском и Приморско-Ахтарском муниципалитетах, по 12 – в Гулькевичском, Красноармейском и Армавире, 11 - в Белореченском районе, 10 - в Мостовском, по 8 - в Калининском, Староминском, Динском и Кавказском.

- По 7 пациентов прибавилось в Горячем Ключе, Славянском и Тихорецком муниципалитетах, по 6 - в Абинском, Кореновском, Брюховецком и Тимашевском, по 5 - в Апшеронском, Белоглинском, Курганинском и Северском, 4 - в Выселковском, по 3 – в Геленджике и Кущевском районе. По 2 новых случая выявили в Крымском, Лабинском, Темрюкском, Туапсинском, Успенском и Усть-Лабинском муниципалитетах, по одному - в Крыловском, Ленинградском, Новокубанском и Отрадненском, - сообщили в краевом оперштабе.

К аппаратам ИВЛ в тяжелом состоянии подключены шесть человек. За сутки от осложнений заболевания скончались два пациента.