Глава поселения не окончил вуз и купил диплом Фото из архива КП

На Кубани осудят работавшего по поддельному диплому главу поселения. Расследование завершено, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Глава одного из поселений Курганинского района занял пост в 2021 году. До этого, в 2021 году, мужчина заочно учился в технологическом институте Москвы по специальности «менеджмент». Но в 2014 году студента отчислили – тогда он решил купить диплом.

В 2020 году обвиняемый с этим документом устраивался на работу в администрацию Курганинского района на должность специалиста управления сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

- В 2021 году злоумышленник использовал сфальсифицированный диплом об образовании, предоставив его в администрацию сельского поселения при назначении его заместителем главы поселения, а также в территориальную избирательную комиссию при регистрации в качестве кандидата на должность главы поселения, - сообщили в пресс-службе краевого СУ СК РФ.

Правда вскрылась во время проверки прокуратуры. Тогда и выяснилось, что мужчина не окончил вуз и купил диплом.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением было направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.