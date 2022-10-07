На замначальника полиции Адыгеи завели дело за поездки на служебной машине в отпуске

Замначальника полиции Адыгеи подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На замначальника полиции Адыгеи завели уголовное дело. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.

По данным следствия, подозреваемый во время отпуска использовал рабочий автомобиль в личных целях. Тратил он при этом горюче-смазочные материалы, находящиеся на служебном балансе.

- По уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на закрепление полученных доказательств. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе Следкома Адыгеи.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», замначальника полиции принес учреждению материальный вред на сумму более 73 тысяч рублей.