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Общество7 октября 2022 10:06

На замначальника полиции Адыгеи завели дело за поездки на служебной машине в отпуске

Расследование уголовного дела продолжается
Валерия ГОДОВНИКОВА
Замначальника полиции Адыгеи подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями

Замначальника полиции Адыгеи подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На замначальника полиции Адыгеи завели уголовное дело. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.

По данным следствия, подозреваемый во время отпуска использовал рабочий автомобиль в личных целях. Тратил он при этом горюче-смазочные материалы, находящиеся на служебном балансе.

- По уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на закрепление полученных доказательств. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе Следкома Адыгеи.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», замначальника полиции принес учреждению материальный вред на сумму более 73 тысяч рублей.