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Общество7 октября 2022 10:07

200 жителей Сочи приняли участие в массовом забеге ГТО

Мероприятие проходило на территории детско-юношеской спортшколы
Ангелина НАЗАРЧУК
В прошлом году норматив комплекса ГТО на знаки отличия выполнили более 1200 жителей города. Фото: администрация Сочи

В прошлом году норматив комплекса ГТО на знаки отличия выполнили более 1200 жителей города. Фото: администрация Сочи

В Сочи состоялся массовый забег ГТО. Мероприятие проходило на территории детско-юношеской спортивной школы №1. В забеге приняли участие 200 местных жителей. В их число вошли члены фитнес-клуба и даже студенты университета и колледжа.

– В прошлом году норматив комплекса ГТО на знаки отличия выполнили более 1200 жителей города, – сообщил директор департамента физической культуры и спорта Анатолий Мирошников.

К слову, в Сочи реализуются различные спортивные программы в рамках ГТО. Например, открываются спортивные площадки для всех возрастов.