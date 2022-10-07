200 жителей Сочи приняли участие в массовом забеге ГТО

В прошлом году норматив комплекса ГТО на знаки отличия выполнили более 1200 жителей города. Фото: администрация Сочи

В Сочи состоялся массовый забег ГТО. Мероприятие проходило на территории детско-юношеской спортивной школы №1. В забеге приняли участие 200 местных жителей. В их число вошли члены фитнес-клуба и даже студенты университета и колледжа.

– В прошлом году норматив комплекса ГТО на знаки отличия выполнили более 1200 жителей города, – сообщил директор департамента физической культуры и спорта Анатолий Мирошников.

К слову, в Сочи реализуются различные спортивные программы в рамках ГТО. Например, открываются спортивные площадки для всех возрастов.