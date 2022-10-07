Выставка картин и скульптур Елены Москалевой откроется в Сочи 14 октября

Елена Москалева создает картины в жанре оптических иллюзий. Фото: художественный музей имени Жилинского.

В Сочи 14 октября впервые откроется выставка картин и скульптур Елены Москалевой. Экспозиция будет называться «Тайные знаки». Выставка пройдет в художественном музее имени Жилинского.

Елена Москалева создает картины в жанре оптических иллюзий на протяжении 40 лет. Художница выполняет графические и живописные работы.

- Она любит создавать прекрасные произведения искусства в пастельных тонах. Давайте посмотрим, достаточно ли остры ваши глаза, чтобы заметить скрытые портреты на этой картине, - пишет Терри Стикел о творчестве Е. Москалевой.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, выставка будет работать месяц. Посмотреть на картины Елены Москалевой можно до 13 ноября.