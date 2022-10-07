У водителя имелись все признаки наркотического опьянения Фото: ГИБДД Абинского района

На Кубани полицейские задержали мотоциклиста в наркотическом опьянении. При досмотре у мужчины нашли сверток с веществами, сообщили в пресс-службе ОГИБДД ОМВД по Абинскому району.

Сотрудники ГИБДД заметили странное поведение мужчины. 32-летний местный житель, увидев их, быстро побежал к своему мотоциклу. Он явно собирался уехать, чтобы не встретиться с полицейскими.

Но сотрудники ГИБДД успели подъехать к мужчине и задержать его. При этом они отметили у мотоциклиста все признаки того, что он принимал наркотики. У водителя была нарушена координация, изменился цвет кожи, покраснели глаза.

- Вызвав следственную оперативную группу, сотрудники дорожной полиции провели досмотр гражданина, в ходе которого изъяли у него сверток с веществом растительного происхождения, предположительно наркотического характера, - сообщили в пресс-службе ГИБДД Абинского района.

На мужчину составили административные протоколы. Уточняется, что во время досмотра он отказывался проходить медосвидетельствование на состояние наркотического опьянения.