В Краснодарском крае завершается бархатный сезон Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бархатный сезон на курортах Краснодарского края завершится к 10 октября. С начала следующей недели столбики термометров опустятся до +17-20 градусов. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

- В Краснодарском крае максимальная температура будет 17-20 градусов. В Крыму аналогичная ситуация. Там бархатный сезон уже завершился, потому что температура воды на этих курортах 19-20 градусов, - отметил Роман Вильфанд.

Уточняется, что постепенно будет понижаться и температура воды. Сейчас показатели пока достигают 22 градусов. Такие температуры зафиксированы в Сочи, Геленджике и Анапе.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что резкие заморозки в регионе ожидаются на Кубани в конце октября.