Жительница Майкопа оформила пять кредитов и отдала мошенникам более 860 тысяч рублей

Женщина потеряла бдительность и передала все сбережения мошенникам Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Жительница Майкопа лишилась более 860 тысяч рублей. Женщина потеряла бдительность и передала все сбережения мошенникам.

- 57-летняя местная жительница сообщила, что недавно на ее телефон позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками банка и предупредили о том, что мошенники пытались оформить на нее кредит, - сообщили в пресс-службе МВД Адыгеи. - Чтобы предотвратить подобные попытки впредь, женщине было предложено самостоятельно совершить операцию по оформлению кредита на ту же сумму, с последующим его погашением.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», потерпевшая повелась на уловки аферистов и выполнила все инструкции. Майкопчанка оформила на себя пять кредитов. Все деньги получили мошенники.