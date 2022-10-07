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Общество7 октября 2022 11:05

Жительница Майкопа оформила пять кредитов и отдала мошенникам более 860 тысяч рублей

Аферисты совершали звонки и представлялись сотрудниками банка
Валерия ГОДОВНИКОВА
Женщина потеряла бдительность и передала все сбережения мошенникам

Женщина потеряла бдительность и передала все сбережения мошенникам

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Жительница Майкопа лишилась более 860 тысяч рублей. Женщина потеряла бдительность и передала все сбережения мошенникам.

- 57-летняя местная жительница сообщила, что недавно на ее телефон позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками банка и предупредили о том, что мошенники пытались оформить на нее кредит, - сообщили в пресс-службе МВД Адыгеи. - Чтобы предотвратить подобные попытки впредь, женщине было предложено самостоятельно совершить операцию по оформлению кредита на ту же сумму, с последующим его погашением.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», потерпевшая повелась на уловки аферистов и выполнила все инструкции. Майкопчанка оформила на себя пять кредитов. Все деньги получили мошенники.