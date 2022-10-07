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Общество7 октября 2022 11:22

В Новороссийске на стройплощадке нашли боеприпас времен войны

Людей из ближайших зданий эвакуировали
Светлана ОВДЕЙ
Участок оцепили Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

Участок оцепили Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

В Новороссийске на стройплощадке нашли боеприпас времен Великой Отечественной войны. Людей из ближайших зданий эвакуировали, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Снаряд обнаружили строители при земляных работах по улице Рубина. Прибывшие экстренные службы оцепили участок.

- Проведена эвакуация населения. На месте находится оперативная группа 2-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, - сообщили в региональном ведомстве.

Уточняется, что найденный снаряд уничтожат в ближайшее время сотрудники Донского спасательного центра МЧС РФ.

- Всего к работам по обезвреживанию привлечено 12 человек и 4 единицы техники. Ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, - добавили в ведомстве.