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Общество7 октября 2022 12:01

Жителя Адыгеи задержали с купленными в интернете правами

В настоящее время документы проверяют эксперты-криминалисты
Валерия ГОДОВНИКОВА
Фальшивое удостоверение обошлось мужчине в 45 тысяч

Фальшивое удостоверение обошлось мужчине в 45 тысяч

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителя Адыгеи задержали с поддельными документами. Мужчина сознался, что купил водительские права в интернете.

- На просьбу предъявить водительские права мужчина передал инспекторам соответствующий документ, оформленный на его имя в июне 2021 года. Однако в ходе дальнейшей проверки по федеральным информационным учетам полицейские установили, что настоящее удостоверение с данным регистрационным номером было выдано другому лицу, - сообщили в пресс-службе МВД Адыгеи.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», фальшивое удостоверение обошлось мужчине в 45 тысяч рублей. На данный момент документы направили экспертам-криминалистам на экспертизу. По ее итогу полицейские примут соответствующее решение