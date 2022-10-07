Жителя Адыгеи задержали с купленными в интернете правами

Фальшивое удостоверение обошлось мужчине в 45 тысяч Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителя Адыгеи задержали с поддельными документами. Мужчина сознался, что купил водительские права в интернете.

- На просьбу предъявить водительские права мужчина передал инспекторам соответствующий документ, оформленный на его имя в июне 2021 года. Однако в ходе дальнейшей проверки по федеральным информационным учетам полицейские установили, что настоящее удостоверение с данным регистрационным номером было выдано другому лицу, - сообщили в пресс-службе МВД Адыгеи.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», фальшивое удостоверение обошлось мужчине в 45 тысяч рублей. На данный момент документы направили экспертам-криминалистам на экспертизу. По ее итогу полицейские примут соответствующее решение