Работы полностью завершены Фото: admkrai.krasnodar.ru

Мост через реку Курка отремонтировали в Темрюкском районе Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Работы вблизи поселка Светлый Путь начались весной. Специалисты отремонтировали мостовое полотно и дорогу, демонтировали дорожную одежду и балки пролетов, заменили плиты и нанесли гидроизоляцию, уложили прочный асфальт.

- На соединениях с дорогой обновлены деформационные швы, обеспечен водоотвод, установлены барьеры и перильное ограждения и восстановлены укрепления конусов моста, - добавили в пресс-службе региональной администрации.

Уточняется, что большую часть работ на мосту проводили ночью, чтобы не загружать дороги в курортный сезон.

Сейчас транспорт проезжает на участке в штатном режиме.