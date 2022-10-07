Инкассатор украл 110 тысяч рублей из служебной машины в Сочи

Бывшему инкассатору грозит до 2 лет тюрьмы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Сочи обратился представитель инкассаторской компании. По словам мужчины, кто-то украл около 110 тысяч рублей. После окончания смены оказалась нехватка данной суммы денег.

- Оперативники выяснили, что один из сотрудников организации - 45-летний местный житель - отсутствовал на пересменке, а на следующий день не вышел на работу. На телефонные звонки мужчина не отвечал, - сообщили в пресс-службе УВД Сочи.

Полицейские изучили камеры видеонаблюдения, которые были в салоне служебного автомобиля. Выяснилось, что мужчина во время смены откладывал деньги себе под сидение. После окончания рабочего времени всю сумму он забрал себе.

Подозреваемого задержали по месту жительства. Украденные деньги были изъяты. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Бывшему инкассатору грозит до 2 лет тюрьмы.