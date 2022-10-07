Краевое МВД организовало проверку Фото: кадр из видео

В Абинске задержали инспектора по вопросам миграции ОМВД за взятку в 112 тысяч рублей. Женщине предъявлено обвинение, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как выяснилось, 38-летняя сотрудница районного ОМВД работала инспектором отдела по вопросам миграции. В ее обязанности не входила выдача загранпаспортов. Но в 2021 году за помощью к женщине обратился ее знакомый. За деньги он просил помочь в выдаче загранпаспортов нескольким людям. Среди них были и те, кому нельзя покидать страну. Женщина согласилась помочь.

- В период с февраля 2021 по апрель 2022 года, используя свое должностное положение, она способствовала незаконной выдаче не менее пяти загранпаспортов, за что систематически получала от мужчины путем банковских переводов взятки в общей сумме более 112 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе краевого СУ СК РФ.

Тем временем сотрудникам УФСБ по Краснодарскому краю стало известно о незаконной выдаче женщиной загранпаспортов. В доме обвиняемой и на ее рабочем месте прошли обыски, во время которых найдены значимые для дела документы. Сама женщина на допросе во всем призналась.

- Следователем также будет дана оценка противоправным действиям знакомого обвиняемой, переводившего ей денежные средства в виде взятки и в отношении лиц, незаконно получивших паспорта. Расследование уголовного дела продолжается, - добавили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Тем временем краевое МВД организовало проверку в отношении инспектора отдела по вопросам миграции.

- Сотрудник отстранена от выполнения служебных обязанностей, в случае установления вины она будет уволена по отрицательным основаниям со службы в ОВД и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством, а ее руководство привлечено к строгой дисциплинарной ответственности, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.