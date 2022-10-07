На электроподстанции в станице Березанской проводятся плановые работы

Фото: «Россети Кубань»

Подстанция 35 кВ «Березанская-2» - один из ключевых питающих центров Выселковского района. Объект снабжает электроэнергией около семи тысяч местных жителей, а также сельскохозпредприятия, школы, детские сады, медпункт и другие социальные учреждения.

- На время проведения ремонтных работ мы стараемся минимизировать неудобства для потребителей, связанные с временным ограничением подачи электроэнергии для безопасности персонала. Для этого мы используем резервные схемы электроснабжения, – отметил первый заместитель директора, главный инженер Усть-Лабинских электрических сетей Василий Малик.

От центрального пункта «Березанская-2» энергия распределяется через 47 трансформаторных подстанций. После реконструкции надежность основного и вспомогательного подстанционного оборудования значительно возрастет.

При проведении работ большое внимание уделяется соблюдению экологической безопасности. Это, в частности, касается замены трансформаторного масла в оборудовании. Только на этом объекте его объем достигает одной тонны. Масло будет заменено в плановом порядке, на территории энергетики «Россети Кубань» проведут осмотр и при необходимости - реконструкцию заземляющих контуров. Но главное – проверят и отладят релейные системы и автоматику подстанции.