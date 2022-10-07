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Общество7 октября 2022 13:09

На Дальнем Западном обходе Краснодара строят развязку, соединяющую трассу с М-4 «Дон»

Здесь возвели две временные дороги дублера магистрали
Светлана ОВДЕЙ
На Дальнем западном обходе Краснодара строят развязку, соединяющую трассу с М-4 «Дон» Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Дальнем западном обходе Краснодара строят развязку, соединяющую трассу с М-4 «Дон» Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Дальнем Западном обходе Краснодара строят развязку, соединяющую трассу с М-4 «Дон». Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Специалисты уже возвели две временные дороги дублера магистрали. Сейчас здесь обустраивают инженерные сети, строят насыпи, водопропускные трубы, путепровод со съездами. На нем заливают основание для трех опор. Вся конструкция по проекту рассчитана на 65 метров в длину и шесть метров в высоту.

Всего на Дальнем Западном обходе Краснодара строят 24 искусственных сооружения, из них 16 - путепроводы, а еще четыре - мосты через балки и реки.

Весь объект растянется на 51,2 километра, пройдет у станицы Марьянской, хутора Копанского, станицы Нововеличковской и Новотитаровской, выходя на 1304-й километр участка М-4 «Дон» в районе станицы Динской.