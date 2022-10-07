В Адыгее в 2023 году появится две тысячи рабочих мест

По словам главы в Адыгее рынок труда напрямую зависит от роста экономики. Фото: https://t.me/muratkumpilov

В Адыгее в 2023 году появится две тысячи новых рабочих мест. Их рост станет возможным благодаря реализации крупных инвестиционных проектов в республике. Об этом сообщил глава региона Мурат Кумпилов в ходе заседания межведомственной рабочей группы по вопросам восстановления рынка труда.

- Ситуация на рынке труда в республике стабильная. Сегодня для трудоустройства жителей доступно около 7 тыс. рабочих мест, - рассказал в своем Telegram-канале глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

По словам главы, в Адыгее рынок труда напрямую зависит от роста экономики. В республике реализуют крупные проекты, что благоприятно влияет на количество рабочих мест в республике. Одним из таких является создание всесезонного экокурорта «Лагонаки».

Как ранее сообщала «КП» - Кубань», на строительство первого этапа экокурорта «Лагонаки» направят 19 млрд рублей. Республика станет одним из современных туристических центров России.