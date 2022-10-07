Специалисты отремонтируют 1,6 километра улицы Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре по нацпроекту ремонтируют улицу Котовского. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Специалисты обновят участки от улицы Буденного до Калинина и от улицы Северной до дома № 100. Всего по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» здесь отремонтируют 1,6 километра улицы.

Уточняется, что это последняя дорога, которую обновляют в 2022 году из плана на 2023.

- К завершению подходит ремонт на улицах Ставропольской и Фадеева - сейчас устанавливают дорожные знаки. На дороге по улице Новороссийской, ставшей дополнительным объектом в 2022 году, укладывают выравнивающий слой покрытия, - сообщил замглавы города Владимир Архипов. - Работы на всех этих объектах планируем завершить до конца 2022 года.

Всего за шесть лет в Краснодаре по нацпроекту отремонтировали 410 километров дорог. Из них 33 километра – это 33 участка – обновили в 2022 году.