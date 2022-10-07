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Общество7 октября 2022 13:34

Пятеро подростков упали в пропасть на машине в Сочи, гоняя на большой скорости

Несовершеннолетние получили травмы различной степени тяжести
Ангелина НАЗАРЧУК
В результате ДТП пострадали пять несовершеннолетних. Фото:https://t.me/gibddsochi

В результате ДТП пострадали пять несовершеннолетних. Фото:https://t.me/gibddsochi

В Сочи 6 октября около 9 часов вечера произошла жуткая авария. 16-летний парень управлял автомобилем ВАЗ-21099. Несовершеннолетний превысил максимально допустимую скорость. Парень не смог справиться с управлением и слетел в пропасть, где столкнулся с бетонной плитой.

- В результате ДТП пострадали пять несовершеннолетних: 16-летний водитель и четверо пассажиров в возрасте от 14 до 16 лет, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Сочи.

Всем пострадавшим была оказана необходимая помощь. По факту аварии проводится проверка, выясняются все подробности случившегося.