Пятеро подростков упали в пропасть на машине в Сочи, гоняя на большой скорости

В результате ДТП пострадали пять несовершеннолетних. Фото:https://t.me/gibddsochi

В Сочи 6 октября около 9 часов вечера произошла жуткая авария. 16-летний парень управлял автомобилем ВАЗ-21099. Несовершеннолетний превысил максимально допустимую скорость. Парень не смог справиться с управлением и слетел в пропасть, где столкнулся с бетонной плитой.

- В результате ДТП пострадали пять несовершеннолетних: 16-летний водитель и четверо пассажиров в возрасте от 14 до 16 лет, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Сочи.

Всем пострадавшим была оказана необходимая помощь. По факту аварии проводится проверка, выясняются все подробности случившегося.