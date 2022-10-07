Информация о том, что мобилизованных возвращают из-за невозможности их размещения, оказалась фейком Фото: t.me/opershtab23

Оперштаб Кубани опроверг информацию о возврате мобилизованных из-за невозможности их размещения. Фейк со ссылкой на Генштаб ВСУ активно распространяли в социальных сетях и проукраинских telegram-каналах.

- В соответствии с требованиями мобилизационное задание выполняется с определенным для разных категорий резервом. После приема воинской частью необходимого количества людей граждане, оставшиеся в резерве, возвращены по месту жительства. При необходимости вернувшихся мобилизуют, об этом предупредили каждого из них. Также им разъяснили возможность службы по контракту - данная работа в ВС РФ продолжается, - сообщили в краевом военном комиссариате.

Отмечается, что учебные центры обеспечены всем необходимым для размещения мобилизованных. Для них организовано горячее питание, сейчас призванные мужчины проходят тренировки.