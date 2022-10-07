9 и 10 октября на Кубани пройдут дожди Фото из архива КП

В МЧС предупредили о дождях с градом на Кубани 9 и 10 октября. Вместе с осадками местами в регионе усилится ветер.

- 9 и 10 октября в регионе ожидается комплекс метеорологических явлений - сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20 метров в секунду, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

До 10 октября в регионе продлено и предупреждение о паводках. Подъем воды возможен в реках южно-восточной части региона - Успенского, Новокубанского, Кавказского, Тбилисского, Усть-Лабинского, Курганинского и Гулькевичского районов.

Напомним, в крае уже зафиксировали первые случаи. Паводок разрушил берег реки вдоль дороги в Лабинском районе. Возле станицы Ахметовской произошел подъем уровня воды в реке Лаба, и почва вдоль дороги стала разрушаться. Трасса между тремя населенными пунктами может рухнуть в любой момент.

- Предприятие, которое обслуживает дорогу, выставило ограждения участка с освещением. Ситуацию мониторят специалисты. Если будут наблюдаться ухудшения, дорогу с эрозией закроют и организуют объезд, - сообщил глава района Алексей Бердников.