Ситуацию с пожарами в регионе обсудили на заседании краевой профильной комиссии Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Особый противопожарный режим действует в 37 районах Кубани. Обстановку с ЧС в регионе и обеспечением пожарной безопасности обсудили на заседании профильной краевой комиссии.

Так, с начала 2022 года количество пожаров в крае выросло. По сравнению с тем же периодом прошлого года показатель увеличился на 13,4%. Участились на 31% и возгорания сухой травы. Четвертый класс пожароопасности сейчас действует в пяти муниципалитетах.

- На землях лесного фонда зарегистрирован 21 лесной пожар общей площадью 14,37 га. Ущерб населенным пунктам, объектам экономики и инфраструктуры не нанесен, - сообщил на заседании и.о. министра природных ресурсов региона Сергей Еремин.

На заседании обсудили и проведение курортного сезона. Отмечается, что за этот период в регионе не произошло серьезных происшествий.

- Выявленные недостатки оперативно устранялись на местах. Например, в Анапе, Геленджике и Сочи прекратили деятельность 32 незаконных пункта проката маломерных судов, - отметил и. о. министра курортов, туризма и олимпийского наследия края Михаил Зарицкий.