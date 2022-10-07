Угонщику грозит до трех лет лишения свободы Фото из архива КП

В Сочи турист поссорился с таксистом и угнал его автомобиль. На приезжего мужчину завели уголовное дело, сообщили в пресс-службе городского УВД.

Все произошло в Хостинском районе. Днем водителю такси поступил очередной заказ. Он приехал по адресу и забрал клиента, с которым во время поездки поссорился. Конфликт возник из-за того, что пассажиру стало неудобно в салоне автомобиля Kia Rio.

Тогда водитель припарковал автомобиль и вместе с клиентом вышел на улицу, где продолжилась ссора. В какой-то момент пассажир сел за руль авто и уехал. Таксист тут же обратился в полицию.

Машину позже нашли вблизи одного из жилых домов. После этого удалось задержать и клиента такси, угнавшего автомобиль. 47-летнего туриста доставили для допроса в отдел полиции. Тем временем машину вернули владельцу.

- Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Санкции предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, - сообщили в пресс-службе УВД Сочи.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.