В центре Новороссийска нашли авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Фото: администрация Новороссийска

В Новороссийске ввели режим ЧС из-за найденной 100-килограммовой авиабомбы. Ее обнаружили строители, которые проводили земляные работы по улице Рубина. Снаряд пролежал под землей еще со времен Великой Отечественной войны.

- Проведена эвакуация людей из ближайших зданий. Оперативная группа 2-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю находится на месте, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Уточняется, что на части территории города ввели режим функционирования «Чрезвычайная ситуация». В связи с этим будет ограничено движение автомобильного транспорта до даты уничтожения боеприпаса.

В ближайшее время нельзя будет проехать по улице Коммунистической от дома № 26 до дома № 46. Кроме того, приостановлена деятельность находящихся рядом организаций.

Ранее «КП» - Кубань» сообщала, что в Новороссийске на стройплощадке нашли боеприпас времен войны.