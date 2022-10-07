На Кубани открыли 31 коворкинг-центр. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани открыли более 30 бесплатных коворкинг-центров для самозанятых. В городах и районах края создают все больше офисов с рабочими местами для бизнеса.

- На данный момент бизнес стремится максимально оптимизировать расходы. Это касается и аренды офисных помещений. Для начинающих предпринимателей или самозанятых этот вопрос зачастую является непосильной задачей, - сообщил руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Василий Воробьев.

Работа коворкингов организована благодаря Плану обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности. Его утвердил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Всего в крае действует 31 коворкинг-центр. Они находятся в 26 городах и районах. Более 300 бесплатных рабочих мест оснащены скоростным интернетом, компьютерами и мебелью. Также в каждом центре есть переговорные комнаты.