Сотрудница полиции получила 112 тысяч рублей за незаконные загранпаспорта. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Кубани сотрудница полиции выдавала загранпаспорта за взятки. 38-летняя старший инспектор отдела по вопросам миграции ОМВД России по Абинскому району выдала документы незаконным образом более 5 раз.

- За незаконную выдачу загранпаспортов женщина получила на свою карту более 112 тысяч рублей. В настоящее время она отстранена от выполнения служебных обязанностей, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Уточняется, что уголовное дело о получении взятки за незаконные действия уже возбуждено. Во время следствия были проведены обыски в доме сотрудницы. Доказательства изъяли.

На данный момент расследование уголовного дела продолжается. В случае если вина будет установлена, женщину уволят по отрицательным основаниям со службы в ОВД. Также она понесет наказание в соответствии с действующим законодательством.