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9-балльные пробки образовались на дорогах Краснодара в пятницу вечером. 7 октября в краевой столице невозможно проехать по целому ряду улиц.

- Стоит весь центр города. Пробки на Селезнева, Северной, Зиповской, Калинина, Тургенева, Красной, Гаврилова, Рашпилевской, Дзержинского. Также на Кубанской Набережной, Ленина, Передовой, Новороссийской, Буденного, - стало известно по данным сервиса «Яндекс. Карты».

Также серьезные заторы образовались на улицах Солнечной и Московской. Водители стоят на Пашковской, 40-летия Победы, Уральской, улице 1 Мая и в районе аэропорта.

Также проблематично выехать из города. Огромные заторы на Ростовском шоссе, Восточном обходе, перед Яблоновским и Тургеневскими мостами и на улице Уральской.