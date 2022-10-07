На Кубани с начала года предприятия выплатили задолженность по зарплате в 77 млн рублей

С начала года предприятия выплатили 77 млн рублей задолженностей по зарплате. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани с начала года предприятия выплатили задолженность по зарплате в 77 миллионов рублей. На заседании трехсторонней комиссии обсудили меры реагирования на долги по оплате труда.

- Вопрос по задолженности заработной платы остается актуальным. Конечно, в течение года эта работа не останавливается. Привлекаются профсоюзы и федеральные контрольные органы. Каждый случай задолженности заработной платы готовы решать в ручном режиме, - сообщила вице-губернатор Анна Минькова.

Уточняется, что органы местного самоуправления и исполнительной власти постоянно мониторят задолженность предприятий перед работниками.

Кроме того, для оперативного выявления задолженностей по зарплате работают «горячие линии».