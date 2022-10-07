На улице Тополиной ведется капитальный ремонт. Фото: пресс-служба администрации Краснодара.

В Краснодаре из-за капремонта на полтора месяца перекроют улицу Тополиную. На участке от улицы Автомобильной до Жигулевской появится автомобильная дорога в две полосы по 3,5 метра.

- На улице Тополиной появятся пешеходные и велосипедные дорожки площадью более 7,9 квадратного метра. Также обустроят парковочные места, построят ливневую канализацию и опоры освещения, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Уточняется, что протяженность ремонтируемого участка составит более 1,5 километра.

На участке от улицы Автомобильной до дома № 19/1 с 29 октября по 15 декабря будет ограничено движение транспорта.

Всего работы по улице Тополиной продлятся до 30 апреля 2023 года. Водителей просят учесть изменения при планировании своих маршрутов.