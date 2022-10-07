Вениамин Кондратьев. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Предприниматели Кубани реализуют более 90 инновационных проектов. Работы проходят при поддержке регионального Фонда развития инноваций. Благодаря нему бизнесменам удалось привлечь более 100 миллионов инвестиций. Также 140 миллионов рублей грантовой поддержки.

- В современных условиях инновации являются ключевым фактором конкурентоспособности экономики края. Изобретательность и нестандартный взгляд на вещи предпринимателей помогают находить новые решения в приоритетных отраслях. Это IT-сектор, медицина, сельское хозяйство и промышленность, - сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Уточняется, что важно не просто придумать какую-то инициативу. Необходимо реализовать ее. При этом создать собственный уникальный продукт, который будет востребован во всем мире.

Кроме того, четыре года назад в крае приняли Стратегию развития региона - 2030. В ней уделили отдельное внимание поддержке талантливых и смелых предпринимателей.