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Общество7 октября 2022 21:11

На Кубани опровергли слухи о наличии списков призывников

В интернете не существует ни одного ресурса с настоящем перечнем граждан
Мария ЧАЛАЯ
Слухи о наличии списков призывников – фейк. Фото: оперативный штаб Краснодарского края.

Слухи о наличии списков призывников – фейк. Фото: оперативный штаб Краснодарского края.

На Кубани опровергли слухи о наличии списков призывников. В интернете не существует ни одного ресурса с настоящем перечнем граждан, которые подлежат частичной мобилизации или призыву на срочную службу.

- Как правило, такие списки составлены в результате взломов. Они появляются из выкраденных баз данных различных сервисов. Информацию о призывниках ведут исключительно военные комиссариаты, - сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Уточняется, что списки существуют строго для служебного пользования. Они хранятся соответствующим образом. Хищение или копирование исключено.