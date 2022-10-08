В Краснодаре заработают все ярмарки выходного дня. Фото: пресс-служба администрации Краснодара.

В Краснодаре с 8 октября откроют ярмарки выходного дня. Они вновь заработают после летнего перерыва. Торговые площадки будут открыты по субботам с 8:00 до 15:00 на прежних местах.

- Работа ярмарок возобновляется в полном объеме. Так было запланировано ранее. Надо было дождаться установки комфортных температур воздуха, которые необходимы для уличной торговли, - сообщила начальник управления торговли и бытового обслуживания населения Краснодара Елена Кочегарова.

Уточняется, что для фермеров создано более 700 торговых мест. Они будут открыты по 10 адресам на улицах им. Архитектора Ишунина, Буденного, Евдокии Бершанской, Героя Яцкова, Каляева, Бургасской, Одесской, Восточно-Кругликовской, Уральской и Дзержинского.

На ярмарках жители и гости города могут приобрести мясо и рыбу, молоко и молочную продукцию. Также будет представлено осеннее разнообразие овощей и фруктов, мед и кондитерские изделия.