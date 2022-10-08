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Общество8 октября 2022 7:56

Мэр Сочи поручил усилить контроль за антитеррористической безопасностью на транспортных узлах

Контроль увеличат и на мостах
Ангелина НАЗАРЧУК
Мэрия разработала около 60 краткосрочных мер. Фото: администрация Сочи

Мэрия разработала около 60 краткосрочных мер. Фото: администрация Сочи

Мэр Сочи Алексей Копайгородский поручил в первую очередь усилить контроль за антитеррористической безопасностью на транспортных узлах, мостах и развязках курорта. Об этом глава города заявил на рабочем совещании.

- Также обсудили меры по увеличению их пропускной способности, - отметил Алексей Копайгородский.

В Кудепсте уберут пешеходный переход через Сухумское шоссе в районе пересечения с улицей Искры. Здесь установят дополнительные секции на светофоре. Это позволит минимизировать задержку водителей.

На улице Несебрской до пересечения с Воровского сделают ограждения. Мэрия разработала около 60 краткосрочных мер. Все они будут включены в новый Генплан.