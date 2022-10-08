На Кубани организовали стоянки для водителей после ЧП на Крымском мосту

В настоящее время стоянки практически пусты

В Краснодарском крае организовали стоянки для водителей, которые не могут проехать по Крымскому мосту после подрыва грузовика и возгорания цистерн с топливом.

- Для водителей из-за невозможности проехать по Крымскому мосту организовали стоянки. Их оборудовали районе поселка Ильич и на развилке «Тамань — Волна». Также здесь организуют полевые кухни и туалеты, - сообщил оперативный штаб региона в телеграм-канале.

В случае необходимости со стороны Краснодарского края откроются семь стоянок. В настоящее время все они практически пусты.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что на Крымском мосту 8 октября после подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, также произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста, арка над судоходной частью моста не повреждена. Видео последствий ЧП появилось в сети.