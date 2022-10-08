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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что после ЧП на Крымском мосту никакого транспортного коллапса нет. Заправки работают в штатном режиме.

– Все АЗС вблизи Крымского моста со стороны Тамани работают в штатном режиме. Для водителей организовали стоянки, работает полевая кухня, – написал в телеграм-канале Кондратьев.

Стоянка, которую подготовили в порту Кавказ также готова принять транспорт. Пока она практически пуста.

Кроме этого, со стороны Краснодарского края все готово для работы паромной переправы.

Напомним, утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Президент России поручил премьер-министру сформировать правительственную комиссию для выяснения причин произошедшего и скорейшей ликвидации последствий.

Кроме этого, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел оперативный штаб. И заявил, что Кубань готова принять до 10 тысяч человек на своей территории.