На Кубани до 10 октября ожидаются ливни с грозой и градом

На Кубань надвигается непогода

В Краснодарском крае синоптики предупредили о надвигающейся непогоде. На регион обрушатся дожди с градом.

- 9 и 10 октября на Кубани ожидаются очень сильные дожди, ливень с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20 м/с, - сообщили в краевом гидрометцентре.

Возможны и подтопления. Реки поднимутся до неблагоприятных отметок.

- На малых реках и водотоках реки Кубань в Горячем Ключе, Северском, Абинском, Крымском районах, а также Лабинском, Мостовском, Отрадненском, Апшеронском, Геленджике и Туапсинском районах ожидаются подъемы уровней воды местами с превышением неблагоприятных отметок, - добавили синоптики.