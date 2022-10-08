Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество8 октября 2022 9:14

Краснодарский край готов принять до 10 тысяч человек из Херсонской области

Об этом заявил губернатор
Вероника АЛЕКСАНДРОВА
Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел оперативный штаб. И заявил, что Кубань готова принять до 10 тысяч человек на своей территории.

- В случае необходимости Краснодарский край готов принять и разместить до десяти тысяч детей со взрослыми из Херсонской области в санаториях и здравницах, - написал Кондратьев в телеграм-канале.

По всей видимости, речь идет о тех, кто в настоящее время отдыхает в Крыму.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что 8 октября произошло возгорание цистерн с топливом на Крымском мосту. Предварительной причиной национальный антитеррористический комитет назвал подрыв грузового автомобиля. Пожар в настоящее время потушен. Но мост полностью перекрыт.