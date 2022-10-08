Краснодарский край готов принять до 10 тысяч человек из Херсонской области

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел оперативный штаб. И заявил, что Кубань готова принять до 10 тысяч человек на своей территории.

- В случае необходимости Краснодарский край готов принять и разместить до десяти тысяч детей со взрослыми из Херсонской области в санаториях и здравницах, - написал Кондратьев в телеграм-канале.

По всей видимости, речь идет о тех, кто в настоящее время отдыхает в Крыму.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что 8 октября произошло возгорание цистерн с топливом на Крымском мосту. Предварительной причиной национальный антитеррористический комитет назвал подрыв грузового автомобиля. Пожар в настоящее время потушен. Но мост полностью перекрыт.