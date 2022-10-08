В Сочи объявили штормовое предупреждение до конца 11 октября

На курорте обещают сильные ливни с грозами, градом и шквалистым ветром. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Метеорологи предупредили об ухудшении погоды с 9 октября в Сочи. На курорте обещают сильные ливни с грозами, градом и шквалистым ветром. Порывы могут достигать 22 м/с. В связи с этим было объявлено штормовое предупреждение до конца 11 октября.

- На реках подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. Возрастает риск схода селевых потоков малого объема, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

А на участке Магри - Веселое возможно формирование смерчей над морем. Просьба соблюдать все меры безопасности.