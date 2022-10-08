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Общество8 октября 2022 12:03

Керченская паромная переправа заработает во второй половине 9 октября

Сегодня перевозка пассажиров не планируется
Ангелина НАЗАРЧУК
Водителей отправляют на стоянку.

Водителей отправляют на стоянку.

Керченская паромная переправа планирует перевозить пассажиров и туристов из Краснодарского края в Крым. Данное решение было принято после ЧП на Крымском мосту. Сегодня, 8 октября, паром не начнет перевозку пассажиров. Это связано с погодными условиями.

К слову, перевозку пассажиров Минтранс планирует во второй половине 9 октября. На данный момент, всех водителей отправляют на стоянки. Были развернуты пункты с полевой кухней.

-Всех, кто планировал воспользоваться переправой, просят учитывать эту информацию при организации своей поездки, - сообщили в пресс-службе оперштаба Краснодарского края.