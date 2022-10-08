На железнодорожном вокзале Анапы развернули оперативный штаб по распределению туристов.

Перевозчик сообщил, что поезда из Москвы в Крым перенаправлены в Анапу. Такое решение принято в связи с повреждением Крымского моста.

- В Анапу перенаправлены поезда № 169 (Санкт-Петербург – Симферополь), № 28 (Москва –Симферополь), № 75 (Омск – Симферополь), № 166 (Москва – Симферополь). Поезда № 142 (Симферополь – Пермь) и № 374С (Симферополь – Смоленск) на участке от Симферополя до Ростова отменены, - сообщил оператор.

Уже известно, что первый поезд с 300 пассажирами прибыл в город-курорт. В Анапе людей распределят по гостиницам. В ближайшее время ожидается еще около пяти поездов, на которых прибудут около 1200 человек.

К 20 часам 8 октября по московскому времени на железнодорожной части Крымского моста возобновят движение поездов. Соответствующее решение принято после оценки специалистами состояния инфраструктуры железнодорожной части моста.

Тем временем Керченская паромная переправа в части организации пассажирских перевозок начнет работать во второй половине дня 9 октября.