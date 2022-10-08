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Общество8 октября 2022 12:29

Туристов, которые отправились на автобусах в Крым, разместят в гостиницах Краснодарского края

Об этом сообщил вице-губернатор региона Евгений Наумов
Ангелина НАЗАРЧУК
Размещение организуют в гостиницах Темрюкского районе. Фото: администрация региона

Размещение организуют в гостиницах Темрюкского районе. Фото: администрация региона

В Краснодарском крае будут размещать пассажиров автобусов, которые ехали в Крым. Размещение организуют в гостиницах Темрюкского района. Об этом сообщил вице-губернатор Кубани Евгений Наумов, который сейчас находится в порту «Кавказ» по поручению Вениамина Кондратьева.

- В порту «Кавказ» для всех пассажиров организовали подвоз воды, питание, биотуалеты. Аналогичные парковки развернули и в районе Крымского моста в Тамани, - отметил Евгений Наумов.

Ранее сообщалось, что Керченская паромная переправа заработает во второй половине 9 октября.