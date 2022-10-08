Туристов, которые отправились на автобусах в Крым, разместят в гостиницах Краснодарского края

Размещение организуют в гостиницах Темрюкского районе. Фото: администрация региона

В Краснодарском крае будут размещать пассажиров автобусов, которые ехали в Крым. Размещение организуют в гостиницах Темрюкского района. Об этом сообщил вице-губернатор Кубани Евгений Наумов, который сейчас находится в порту «Кавказ» по поручению Вениамина Кондратьева.

- В порту «Кавказ» для всех пассажиров организовали подвоз воды, питание, биотуалеты. Аналогичные парковки развернули и в районе Крымского моста в Тамани, - отметил Евгений Наумов.

Ранее сообщалось, что Керченская паромная переправа заработает во второй половине 9 октября.