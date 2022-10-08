Автомобильное движение по Крымскому мосту запустят 8 октября

Все повреждения будут оперативно восстановлены.

На Крымском мосту 8 августа около 6 часов утра вспыхнул пожар. В результате была разрушена одна часть дорожного покрытия. Однако арочная часть моста не пострадала, все повреждения будут оперативно устранены.

Министр транспорта РФ сообщил о том, что автомобильное движение по Крымскому мосту запустят уже сегодня, 8 октября. По словам Виталия Савельева, состояние неповрежденной части автодорожного полотна позволяет водителям доехать на полуостров на своем транспорте.

- Движение по неповрежденной части Крымского моста в реверсивном движении будет запущено сегодня после 16:00, - сообщил Минтранс РФ.