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Общество8 октября 2022 12:45

Автомобильное движение по Крымскому мосту запустят 8 октября

Будет введено реверсивное движение
Ангелина НАЗАРЧУК
Все повреждения будут оперативно восстановлены.

Все повреждения будут оперативно восстановлены.

На Крымском мосту 8 августа около 6 часов утра вспыхнул пожар. В результате была разрушена одна часть дорожного покрытия. Однако арочная часть моста не пострадала, все повреждения будут оперативно устранены.

Министр транспорта РФ сообщил о том, что автомобильное движение по Крымскому мосту запустят уже сегодня, 8 октября. По словам Виталия Савельева, состояние неповрежденной части автодорожного полотна позволяет водителям доехать на полуостров на своем транспорте.

- Движение по неповрежденной части Крымского моста в реверсивном движении будет запущено сегодня после 16:00, - сообщил Минтранс РФ.