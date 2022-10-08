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Общество8 октября 2022 13:28

Движение машин по Крымскому мосту возобновили

Введено реверсивное движение
Ангелина НАЗАРЧУК
На данный момент движение открыто для легковых автомобилей и автобусов с прохождением полной процедуры осмотра.

На данный момент движение открыто для легковых автомобилей и автобусов с прохождением полной процедуры осмотра.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Крымском мосту возобновили движение автомобилей. Доехать из Краснодарского края на полуостров можно на личном транспорте или автобусе. Однако перед этим придется пройти полную процедуру осмотра.

- На данный момент движение открыто для легковых автомобилей и автобусов с прохождением полной процедуры осмотра. Просим водителей грузовых фур планировать маршрут движения, используя Керченскую паромную переправу, - заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

По словам Аксенова, в 18:00 через пролив начнет ходить паром «Керчь-2». Ранее сообщалось, что идущие в Крым пассажирские поезда перенаправлены в Анапу.