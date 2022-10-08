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Происшествия8 октября 2022 15:07

В Краснодаре во время пожара в многоэтажке было спасено 18 человек

17 местных жителей эвакуировали
Ангелина НАЗАРЧУК
На место пожара оперативно выехали спасательные службы.

На место пожара оперативно выехали спасательные службы.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Краснодаре на улице Игнатова в многоэтажке вспыхнул пожар. Инцидент произошел 8 августа около 14:45. На место пожара оперативно выехали спасательные службы.

- В 14:57 локализация пожара на площади 20 квадратных метров. В 14:59 ликвидация открытого горения, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Огнеборцы полностью ликвидировали пожар в 15:15. Как стало известно, всего было эвакуировано 35 местных жителей. 18 из них угрожала опасность. Пожарные спасли людей.

К ликвидации пожара были привлечены от МЧС 29 человек личного состава, 6 единиц техники.