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Общество8 октября 2022 15:26

Более 40 пляжей будут работать в Сочи зимой

На них будет обеспечиваться безопасность купания
Ангелина НАЗАРЧУК
Зимой будут работать пляжи. Фото: администрация Сочи

Зимой будут работать пляжи. Фото: администрация Сочи

В Сочи зимой откроют не менее 40 пляжей. На территории будет обеспечиваться безопасность купания. Также на пляжах продолжат работать спасатели для людей, которые занимаются моржеванием.

Пляжи откроют в Центральном районе, в микрорайоне Мамайка и вдоль набережных Адлера, Хосты, Дагомыса и поселка Лазаревское. На всех территориях администрация планирует организовывать тренировки для любителей силовых упражнений. А еще будут проводиться мастер-классы по йоге и танцам.

- В текущем году мы более чем на треть увеличили количество оборудованных пляжных территорий, которые будут работать осенью и зимой. Для удобства туристов все пляжи для зимнего отдыха будут отмечены специальными флагами, - сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.