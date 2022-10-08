Железнодорожные паромы начнут ходить в Крым с 12 октября

Паромы рассчитаны на 100, 200 и 250 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Росморречфлот организовал работу морских паромов. Данное решение было принято для того, что восстановить сообщение между Крымом и Краснодарским краем. На данный момент, из-за ЧП затруднено движение на Крымском мосту.

- Два автомобильных парома общей вместимостью до 50 автопоездов, в том числе паром «Керченский 2», начнут работу не позднее утра 9 октября, - об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.

Железнодорожные паромы, рассчитанные на 30 вагонов, начнут курсировать с 12 октября. А вместимостью 45 и 50 вагонов будут ходить с 15 октября.

Уже сегодня, 8 октября, в Крым отправится пассажирское судно. Паромы рассчитаны на 100, 200 и 250 человек.