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Общество8 октября 2022 15:49

В Лазаревском районе Сочи в результате ДТП загорелась «Нива»

Пострадавших нет
Ангелина НАЗАРЧУК
Огонь возник под капотом. Фото: https://t.me/gibddsochi

Огонь возник под капотом. Фото: https://t.me/gibddsochi

В Сочи 8 августа около 01:00 произошло ДТП. Водитель за рулем «Нивы» не смог справиться с управлением машины и врезался в металлическое пешеходное ограждение. Автомобиль сразу же загорелся. Огонь возник под капотом.

- Проезжавшие мимо инспекторы ДПС заметили возгорание и, применив огнетушитель из патрульного автомобиля, ликвидировали пожар, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Сочи.

Благодаря грамотным действиям сотрудников полиции пострадавших в результате аварии нет.