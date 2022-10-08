В Лазаревском районе Сочи в результате ДТП загорелась «Нива»

Огонь возник под капотом. Фото: https://t.me/gibddsochi

В Сочи 8 августа около 01:00 произошло ДТП. Водитель за рулем «Нивы» не смог справиться с управлением машины и врезался в металлическое пешеходное ограждение. Автомобиль сразу же загорелся. Огонь возник под капотом.

- Проезжавшие мимо инспекторы ДПС заметили возгорание и, применив огнетушитель из патрульного автомобиля, ликвидировали пожар, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Сочи.

Благодаря грамотным действиям сотрудников полиции пострадавших в результате аварии нет.