Вениамин Кондратьев попросил воздержаться от поездок в сторону Крыма

Вениамин Кондратьев Фото: Дмитрий РАЗУМЕЦ

После ЧП на Крымском мосту в Тамани прошло совещание с участием главы МЧС России Александра Куренкова и вице-премьера России Марата Хуснуллина. После заседания выступил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Глава региона попросил воздержаться от поездок в сторону Крыма.

- Сегодня никто не останется без поддержки. Обеспечим горячим питанием, теплыми комнатами. Тех, кто планирует ехать в сторону Крыма, просим воздержаться от поездки пока не будет полностью восстановлено движение, - сказал Кондратьев.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что автомобильное движение по Крымскому мосту по двум полосам обещают запустить утром 9 октября.